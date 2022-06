Félmeztelenül mutatta meg terheshasát a negyedik gyermekét váró magyar szépségkirálynő

2010-ben egy ország ismerte meg Gregori Dóra nevét: ekkor nyerte meg ugyanis a Miss Hungary szépségversenyt. A ma is tökéletes alakkal rendelkező hölgy azóta három kislány büszke édesanyja – Jázmin már iskolás, a középső, Zsófi hamarosan elsős lesz, a legkisebb, Lili pedig az óvodára készül – ám családjuk hamarosan újabb jövevénnyel bővül, melyről Insta-oldalán nemrég a következő fotóval emlékezett meg:

A felvételhez a következő sorokat mellékelte:

Negyedik kislányunk első fotózása.

Dóri és népes családja a Reggeli stúdiójába is ellátogatott, ahol nem csak a kicsikre-nagyokra egyaránt kiterjedő sportszeretetről mesélt, de természetesen a kis pocaklakóról is.

Alig lett terheshasa Gregori Dórinak

Szexi félmeztelen fotóját látva sokan talán azt hihetik, Dóri hatodik-hetedik hónapban, ha járhat, pedig nem, a baba hamarosan kibújik:

Bő egy hónap múlva érkezik, és ő is kislány, úgyhogy mi ilyen lányos csapat vagyunk.

Ezt az egy hónapot a műsorvezetők is elég hitetlenkedve fogadták, az egykori szépségkirálynő azonban elárulta: nincs ezen mit csodálkozni, minden babánál hasonló volt a helyzet, így ő már meg sem lepődik.

– Egyik gyerkőcnél sem volt óriás hasam, de azért nagyon odafigyelek az étkezésre, illetve a terhesség alatti sportolásra is. Nem hagytam abba a sportot. Nyilván átalakult, kevesebb lett, kevésbé lett intenzív, de azért próbálok minden nap mozogni valamit most is – magyarázta Dóri.