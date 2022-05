Újabb részletek! Megszólalt az autóbalesetet szenvedett Baukó Éva

Baukó Évával mindig történik valami, de nem mindig jó dolog. Szerdán délután épp autóval tartott hazafelé, amikor egy hatalmas csattanásra lett figyelmes. A valóságshow-szereplő nem rémült meg és biztos benne, hogy nem ő hibázott. A Borsnak mesélt először a baleset körülményeiről, ami még tele van kérdőjellel.

– Szerencsére nem sérültem meg, még a légzsák sem nyílt ki, de az autóm eleje megsínylette az ütközést. Két szemtanú is volt, akik látták, hogy a buszsofőr rám húzta a kormányt, de ezt végül a vezető nem ismerte el. Rendőrt is hívtunk, ám mivel senki nem vállalata a felelősséget, ki vizsgálják a baleset körülményeit – kezdte Éva, aki biztos benne, hogy nem hibázott, de mindegy is, hisz hamarosan úgy is kiderül.



– A buszon volt kamera, amint megnézik a rendőrök, azonnal ki fog derülni az igazság. Addig viszont várunk – jelentette ki Éva. Vélhetően az autó javításának költségei miatt sem mindegy, hogy ki volt a hibás. Az egykori valóságshow- szereplő állítja: neki nincs mit takargatnia.



– Tavaly volt egy balesetem, nem adtam meg a jobbkezet. Akkor azonnal vállaltam a felelősséget és elismertem, hogy hibáztam. Most is megtenném, de más a helyzet. A helyszínről egyébkén haza tudtam vezeti, szóval motorikusan remélhetőleg nem sérült meg az autóm. Még egy ideig azonban nem fogom tudni használni, de a tesómék adnak egy járgányt kölcsönbe – fejezte be Baukó, aki már várja, hogy lezáruljon a vizsgálat.