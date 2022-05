Szorul a hurok Meghan körül: kitálaltak az áldozatai, lerántották a leplet minden kegyetlenségéről

Most szorul a hurok Meghan körül, mert több áldozata is elmesélte a rémtetteit Tom Bower életrajzírónak, aki egy könyvbe rendezte a vallomásokat. Olyan történetek lesznek benne, hogyan hajszolt két személyi asszisztenst is a felmondásba Meghan, vagy hogyan ásta alá egy harmadik tekintélyét a királyi háztartásban.

"Eddig sosem hallott történetek vannak a könyvben a hercegnéról, rendkívüli sztorik. A közvélekedés róla vagy beigazolódik, vagy mindenki felháborodik, az biztos, hogy nem lehet közömbösen hallgatni, miket művelt. Nem volt egyszerű megírni, mert a hercegné és az ügyvédei nagyon ügyesen megpróbálták elhallgattatni az embereket, de végül elmesélték a borzalmakat. Ez egy nagyszerű történet egy nőről, aki a semmiből jött és most már a világ egyik leghíresebb figurája, és ehhez mindenkin átgázolt, aki csak az útjába került" - vallotta az író.

A legelső zaklatási és megfélemlítési ügyet 2018-ban Jason Knauf jelentette a palotának, aki akkoriban Harry és Meghan kommunikációs titkáraként dolgozott. Ebben az esetben maga Harry herceg lépett közbe és könyörgött Knaufnak, vonja vissza a jelentést.