Botrány a Tool-fellépésen: Jogi útra is terelheti a helyzetet a Bikini koncertről kivezetett gitárosa

Kellemetlen helyzetbe került Lukács Peta Bikini-gitáros, ugyanis az amerikai Grammy-díjas zenekar, a Tool kedd esti budapesti koncertjéről idő előtt távoznia kellett, mert egy videót nézett a telefonján. A zenekar ugyanis megtiltotta koncertjük bárminemű rögzítését, mellyel egyébként a zenész egyet is ért.

Láttam, hogy nem szabad kamerázni, és én ezt amúgy támogatom. A sors iróniája, hogy éppen egy erről szóló videót nézegettem a koncert felénél, amikor odajöttek a biztonságiak, és megkértek, hogy távozzak. Zenészként is megalázó ez az egész, és értelmetlen, hiszen nem is videóztam a koncertet, noha a tényleg a kezemben volt a telefon, csak videót néztem rajta – mesélte a Borsnak értetlenkedve Peta, aki egy videót is készített az esetről a koncert után, hogy megossza a rajongókkal, mi történt.

A zenész elmondta, hogy a jegy árát, ami egy kisebb nyugdíjjal is felér, mindenképpen szeretné viszontlátni, de az efféle méltánytalan túlkapások is nagyon rossz fényt vetnek az élőzenés koncertekre.

Természetesen utána fogok menni a dolognak, nem hagyom ennyiben! Életszerűtlen volt a helyzet, mivel hivatalból nem nézhették meg a videómat, amivel bizonyítani tudtam volna az igazam – vallotta be a Bikini zenésze, aki gondolkozik rajta, hogy jogi útra terelje-e a történteket.