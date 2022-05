Kitálalt a bennfentes: nagyon nagy a baj Meghan és Harry között

"Nagy baj lehet, ha már Meghan lovaspólókon tűnik fel és még a trófeát is hajlandó átadni. Nem is olyan régen még fennen hangoztatta, hogy nem látja értelmét az ilyen eseményeken és folyton szidta Harryt, hogy részt vesz ilyen sporteseményeken. Meghan ugyanis csak az olyan eseményeket támogatta, ahol dollármilliókat lehetett gyűjteni jótékonysági célra. Úgy érezte, megalázó részt venni olyan pólókon, ahol csak pár ezer dollárt lehet összegyűjteni. Most pedig már elmegy az ilyen eseményekre is, ahogy az Invictus Games-re is. Ez azt mutatja, hogy nincs minden rendben" - vélte a szakértő.

Eden megjegyezte, hogy a házaspárnak meg kell küzdenie a megváltozott feltételekkel, hogy mégsem annyira híresek, mint azt ők gondolták. Legalábbis Amerikában nem számítanak annak. Felvetette annak a lehetőségét is, hogy Harry memoárja is ezért késik, vagy talán nem is kerül kiadásra.

Egy másik szakértő szerint azonban erről szó sincs, valószínűleg csak reklámfogás, hogy lebegtetik a megjelenés időpontját. Mindenki azt gondolja, Harry újabb botrányos részletet árul el a királyi családról, és ennek nyilvánosságra hozására meg kell találni a megfelelő dátumot.