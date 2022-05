Indul Az én lemezem!

Minden rajongó, de minden művész, szerző, előadó számtalan olyan dalt, lemezt, zenekart tud felsorolni, amely valamiért igazán fontos számára. Akár azért, mert fontos emléke fűződik hozzá, ez volt az első album, amellyel találkozott, vagy akár egy különleges borító miatt. Zenészek, zeneszerzők esetében természetesen jellemző, hogy egy dal, vagy egy album olyan hatással volt rájuk, amely ezen a pályán indította el őket. A VOLT FILM most 50 hazai művészt kért fel, hogy mondják el, melyik lemez jelent a legtöbbet számukra.

„Az én lemezem cím természetesen játékos és csalóka is egyben, hiszen senkitől sem azt várjuk, hogy egy „saját“ lemezéről meséljen, sokkal inkább azt, hogy egy olyan albumról, amely sorsfordító volt az életében, amelyhez különleges emlékek, élmények kötődnek. Lehet az az első lemez, amelyet megvett, ajándékba kapott, vagy az, amelyet rengeteget hallgatott, vagy éppen az, amelynél eldöntötte, hogy ő maga is zenész lesz.“ – meséli Lobenwein Norbert, Az én lemezem producere, kitalálója.

Az én lemezem első évada június 1-én indul és 20 napon át, a VOLT Fesztivál indulásáig naponta egy epizód lesz látható Az én lemezem YouTube csatornáján és az Indexen. Ebben az évadban a 20 művész között helyet kapott Apey, Azahriah, Bagossy Norbi, Beck Zoli, Bérczesi Robi, Bodor Áron, Dzsúdló, Fekete Giorgio, Henro Gonzo, Jumodaddy, Lábas Viki, Lovasi András, Lukács Laci, Marsalkó Dávid, MC Columbo, Papp Szabi, Schoblocher Barbi, Sidi, Szendrői Csaba és Vitáris Iván.

„Az első évad filmjei nagyjából öt perc körüliek. Minden művésszel forgattunk egy rövid riportot Pallag Dániel rendezővel, Kálló Péter pedig művészi fotókat készített róluk, amelyek a második évadhoz kötődően az év végén album formájában is megjelennek. Érdekes és izgalmas volt látni és hallani a példaképeink példaképeit, azokat az albumokat, amelyek nagy hatással voltak rájuk.“ – mondja Lobenwein Norbert.

A forgatások során az is kiderült, hogy a lemez, mint formátum mennyire mást jelent egy évtizedek óta aktív zenésznek és mit jelent a fiatalabb generációnak. Azahriah például bár mindent tud arról a csapatról, arról a lemezről, amelyet választott, vinylt biztosan nem gyakran tartott eddig a kezében. Ez látható a filmben is, amikor kissé ügyetlenül próbálkozik kibontani a lemez belső tasakját. Az is kiderül, hogy Marsalkó Dávid kit tart a valódi pszichológusának és az is, hogy Bagossy Norbi nemcsak énekelni, de breakelni is tud. Beck Zoli riportját képtelenség volt igazán rövidre vágni, annyira lelkesen és részletesen mesél az általa kiválasztott albumról. A magyar sztároknak sok esetben magyar előadók, magyar lemezek a kedvenceik, így a Kispál és a Borz, a 30Y, vagy éppen a Quimby is téma közöttük.