A csúcson tűnt el Nagy Adri, elárulta, mi van vele azóta

Kétségtelen, hogy szakmailag a csúcson volt négy évvel ezelőtt Nagy Adri, aki aztán sokak számára váratlanul egyszer csak eltűnt a rivaldafényből. Nem véletlenül: ekkor született meg ugyanis a gyermeke, ő pedig úgy határozott: énekesnői énjét háttérbe helyezi, bárhol is álljon szakmailag, és édesanya-énjét veszi elő. Most Palikék vendégeként mesélt erről az időszakról, valamint persze arról, mi történt azóta, és mivel telnek jelenleg a hétköznapjai.

A csúcson szálltam ki. Főszereplő voltam egy napi sorozatban, voltak különböző énekes tévéműsorok, a Sztárban sztár, a Sztárban sztár leszek, utána kaptam egy Nagy Duett zsűri-felkérést, olyan helyzetekbe sodródtam bele, hogy wow, közben meg terhes voltam. Emellett koncertek is voltak, így az a pár hónap úgy elrohant, hogy nem volt időm felfogni sem, hogy terhes vagyok – mesélte Adri.

Adri elmesélte: a baba születése után visszament műsorvezetőnek, ám rá kellett jönnie, hogy nem tud egyszerre két helyen lenni. A munkában folyamatosan az otthoni dolgokon járt az esze, otthon pedig a külvilágon.

Pánik lett úrrá rajta

Adri elmesélte: abban a pillanatban, hogy hazatért a kórházból, pánikba esett.

– Ezt a gyereket most nekem kell életben tartani, etetni. Honnan fogom tudni, hogy mi a jó neki? Pánikrohamom volt. Ez volt az első ilyen pánikrohamom.

Hozzátette: egy gyereknevelési könyvet le is rakott, mert csak azt érezte, hogy ő rossz anyuka.

Mit csinál most Nagy Adri?

Úgy érzi, ideje visszatérni a zenéhez. Épp készül egy dala, és úgy érzi, most érett be az elmúlt időszak.

– Most van mondanivalóm. Az eltűnéssel kapcsolatban is úgy érzem, hogy nem kell mindennap posztolni, mondani valamit. Ez nekem fullasztó. Nincs olyan ember, akinek minden nap van mondanivalója. Néha kell egy kicsit a háttérben is lenni! – magyarázta, hozzátéve: most úgy érzi, van mondanivalója, ezért lépett elő a "visszavonultságból".