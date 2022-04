Zokogva jelentette be barátja: Végleg feladta a küzdelmet a rapper szervezete

Dj Kay Slay, az 55 éves New York-i Dj és graffitiművész a napokban hunyt el, miután 4 hónapig küzdött koronavírussal. A tragikus hírt barátja, Van Silk jelentette be a közösségi oldalán. A két férfi 16 éves koruk óta ismerték egymást, szinte testvérekként tekintettek egymásra. Van Silket teljesen lesújtotta a hír, a zenei producernek a videóban többször is meg kellett állnia, mert a könnyeivel küszködött. Elmesélte, hogy december óta nem beszéltek a betegség miatt, akkor azt mondta Dj Kay Slay barátjának, hogy hamarosan meggyógyul és ezt a színpadon fogják együtt megünnepelni.