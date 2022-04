Radics Gigi először beszélt betegségéről: „Volt olyan éjszakám, amikor kértem Áront, hívjon mentőt”

Radics Gigi még csak 25 éves, de már 10 éve van a zenei pályán, ráadásul édesanya is. Párjával, Mikus Áronnal másfél éve született meg a kislányuk, Mikus Bella Szófia, aki teljesen megváltoztatta az életét.

„Háziasszonyként is maximalista vagyok, szeretem a rendet és a tisztaságot. Van egy kialakult rutinom. Ébredés után reggelit készítek Bellának, utána nagyjából reggel héttől délig takarítok. Ezután kimegyünk a szabadba, sétálunk, játszunk, majd ezt követően elaltatom, és akkor van magamra fél órám. Olyankor ebédelek. Mire befejezem, már fel is ébred, játszunk, és lassan beesteledik, jön a fürdetés. Ez azokon a napokon van így, amikor nem dolgozom és csak Bellával vagyok” – engedett bepillantást a mindennapjaikba a Bestnek.

Elmondása szerint a kislánya megszületésével vált igazán felelősségteljes felnőtté, valamint édesanyja gyermekeként is most teljesedett ki, mert most értékeli igazán mindazt, amit tőle kapott. Hangsúlyozta: bármilyen nehéz időszaka is van, a szeretet mindig erőt ad neki. Gigi a terhessége ideje alatt 30 kilót szedett fel, az immunrendszere pedig legyengült a hirtelen jött plusz súlytól. Mindent meg akart adni Bellának a pocakjában is, így nem érdekelte, mennyit hízott, viszont a születése után már nem volt megelégedve a fennmaradó kilókkal. A fogyás folyamata azonban felgyorsult, mert elkapta a Covidot is.

„Fél éven át pánikrohamokkal küzdöttem. Volt olyan éjszakám, amikor kértem Áront, hívjon mentőt, mert olyan légszomjam volt, hogy úgy éreztem, megfulladok. A harminc kiló plusz miatt még nehezebben viseltem a pánikrohamokat. Tudtam, le kell adom a sülyfelesleget, hogy érezzem, ura vagyok a testemnek, és egyúttal leküzdöttem a pánikot is” – vallotta be a megpróbáltatásokkal teli időszakról.