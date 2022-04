Lehullhat a lepel Pécsi Ildikó titkairól?

Könyvet ír L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia. A készülő alkotás a művésznő életéről fog szólni és ősszel kerül a boltokba.

Nem volt könnyű dolga Csabának, hiszen a színésznő és egykori menye, Pártos Csilla háborúskodását is tényszerűen kellett megírnia, ha hiteles akar lenni. Ehhez még ügyvédek segítségét is kérte.

"Bevallom, ezt a részt nem volt könnyű megírni, mert ha őszinték vagyunk, akkor amit Ildikó minderről mesélt, az egy elég szubjektív szemszögből mutatta be a történteket, én azonban a tényekre alapozva szerettem volna megírni (…) Jogásszal is egyeztettem arról, mit hogyan tálaljak a könyvben. (…) Nem az én dolgom, hogy ezekről ítéletet mondjak, de a történteket be kell mutatnom, anélkül nem lenne teljes a könyv" – mesélte a Story magazinnak Csaba.

A műben felfedésre kerülnek olyan titkok, amik a fájú múlthoz kapcsolódnak és nem biztos, hogy mindenki örül a napvilágra kerülésüknek.