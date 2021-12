Tüdőgyulladással kezdődött – Csollány Szilveszter lélegeztetőgépre került

–Még afféle főzőversenyt is hirdettünk egymás között - folytatta a tréner. – Azt állította, nálam ügyesebb a konyhában. Be is szereztük az ételhez alapanyagokat, aztán amikor megkóstolta a főztömet, készséggel tudatta: „Racskás, te nálam hozzáértőbb vagy a főzőkanállal”. Azt kívánom, hogy mihamarabb látogasson el újra hozzánk, és akkor kedvére készíthet valamilyen karácsonyi finomságot – mielőbbi felépüléséhez fohászkodom az égiekhez.