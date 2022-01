Sokkolta családját Csollány Szilveszter halála

Az 51 évesen hétfőn elhunyt Csollány Szilveszter családja a bajnok betegségének kezdetétől elzárkózott a nyilvánosságtól. Teljesen kizárták a külvilágot, tették azért, hogy az imádott férj és édesapa mihamarabb felgyógyuljon. Még a legközelebbi barátok, ismerősök, így korábbi edzője, Vereckei István és Dr. Magyar Zoltán tornaelnök sem tudott meg a családtól semmit a bajnok állapotáról. Csollány felesége, a Sopronban fogorvosi asszisztensként dolgozó Jutka is elhárított minden megkeresést, az utolsó percekig férje mellett imádkozott.

A bajnok lányai közösségi oldalukon búcsúztak édesapjuktól, az első házasságból született Szimona, valamint a másodikból született Kincső és Kitti fekete fehér fotóval, valamint koromfekete háttérrel emlékezett a bajnokra. Szilveszter nagybátyja, Horváth Ferenc újságíró is szűkszavúan reagált a Bors megkeresésére.

Ne haragudjon, de nem tudok mit mondani. Az egész családot sokkolta a tragédia, el kell még telnie jó pár napnak, hogy bármit is reagálni tudjunk – mondta lapunknak Csollány édesanyjának testvére, aki információnk szerint nagyon jó viszonyban volt az elhunyttal.

Csollány egyébként 53 napig volt műtüdőre kapcsolva a Korányi kórházban. Számos példa bizonyítja, hogy 100 nap után is vissza lehet térni a lélegeztetőgépről, és néhány napja Dr. Zacher Gábor is azt nyilatkozta a Borsnak, nem szabad feladni a reményt. Információnk szerint ugyanakkor a tornász állapota folyamatosan romlott, az utolsó napokra a tüdeje annyira roncsolódott, hogy már az orvosok is tudták, nagy a baj.