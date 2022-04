Életre szóló döntés hozott Tóth Andi, nem halogatja tovább

Tóth Andi élete legjobb formájában van, ehhez kétség nem férhet, bár tegyük hozzá, a korábbi években sem lehetett rá panasz. Sokat sportol, odafigyel a táplálkozására. Ahogy mindenki, ő is talál kivetni valót külsejében, ezért összeszedte minden bátorságát, és mindent megtesz azért, hogy tökéletes legyen a mosolya.

Egy szép mosolynál nincs szebb, így az ápolt és szép fogak nagyon fontosak, különösen azok számára, akik állandó jelleggel szerepelnek a képernyőn.

„Szeretem a mosolyom! Imádok nevetni és ezt felhőtlenül tenni. Mégis .. Ahogyan mindenki, én is találok benne némi kivetnivalót. Az alsó fogaimmal sosem voltam kibékülve, így mindig is szerettem volna fogszabályzót, de nyuszi voltam elkezdeni. Viszont most belevágok” - írta bejegyzésben.