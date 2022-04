Egy cseppet sem szégyenlős Szabó Ádám új szerelme

Szabó Ádám és szerelme Noszvajon pihen. A fiatalok már nem bujkálnak, nyíltan felvállalják a kapcsolatukat. Olyannyira, hogy az elmúlt hetekben egyre több közös fotó kerül ki a közösségi oldalukra. Úgy tűnik, az énekes végre megtalálta a Nagy Ő-t, hiszen a képekről is sugárzik a boldogsága. A csinos, fiatal anyuka Instagram-oldalán is büszkén vállalja párját, és a legutóbbi közös pihenésükről is megosztott néhány pillanatot. Ilyen az a fotó is, amikor egy vízzel teli dézsában, apró fekete bikinijében szexin néz bizonyára Ádámra. Bernit elnézegetve bizonyára sok férfi érti az énekes választását…