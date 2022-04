Dominaként vonaglik Vajna Timi a sivatagban – Videó

Vajna Tímea Instagram-oldalát napok óta szexi fotósorozatokkal teszi izgalmasabbá. Volt, hogy tengerparton apró bikiniben fetreng a homokban, de akadt olyan is, ahol fekete fehérneműben készítette össze a hotelszobájában az ebédjét. Mondhatnánk, hogy mindez szokatlan tőle, de nem így van. Andy Vajna özvegye hasthag-jeiből arra lehet következtetni, hogy egy fotózáson vesz részt. Legújabb videója gyanúnkat beigazolja, ugyanis a sivatag kellős közepén, dominának öltözve vonaglik, ráadásul egy modell társával, kézen fogva. Mint mindig, most is megosztotta a követői véleményét, sokak szerint gyönyörű a fekete bőr ruciban. Azonban akadt olyan is, aki ezzel már nem ért egyet, és gusztustalan Timi „munkája”. Mindenki döntse el maga…