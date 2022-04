Bulizz világsztárokkal Közép-Európa egyik legmenőbb helyszínén - Idén is vár az EXIT

A Budapesttől nagyjából 300 km-re található, négy napos eseményen olyan előadók lépnek majd színpadra, mint Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea és James Arthur. Közel 40 programhelyszín és több mint 1000 fellépő várja majd a bulizni vágyó közönséget. A fesztivál idén egy egyedi NFT kollekcióval is előrukkol.

Van, ahol egy szigeten, egy tó- esetleg egy folyó partján rendeznek fesztivált, de Újvidéken ennél is különlegesebb helyszínen, az Osztrák-Magyar Monarchia idejében közvetlenül a Duna partjára épített erőd falain belül tartják az EXIT-et. Egészen egyedülálló élmény világsztár fellépőket hallgatni várfalak, alagutak és macskaköves kis utcácskák között. Mindezt Budapesttől 300 kilométerre, a magyar nagy fesztiválok belépő árainak töredékéért.

A szervezők idén is színes felhozatallal készülnek a nyárra, a legnagyobb világsztárok, mint Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea vagy James Arthur mellett olyan nevekkel találkozhatunk, mint Afrojack, ATB, Boris Brejcha, Jax Jones, Maceo Plex, Marky Ramone, Masked Wolf, Mathame, Sepultura, Shouse, Zhu, csak hogy párat említsünk. A fesztivál egyik legizgalmasabb helyszíne a Dance Arena, ami egészen reggel 9-ig ad otthont a legjobb elektronikus buliknak, sokak szerint a világ legkultikusabb elektronikus zenei fesztivál színpadán. A fellépők teljes, már bejelentett listája itt érhető el, de hamarosan újabb nevekkel érkeznek a szervezők.

Sok minden történt a fesztivállal az elmúlt években, de továbbra is igyekszik újabb és újabb ötletekkel előrukkolni. Nem véletlenül jelölte a tavalyi évben a világ legjobb fesztiváljai közé az NME, ráadásul az elmúlt években a Szigethez hasonlóan kétszer is elnyerte az Európa Legjobb Nagyfesztiválja díjat. Az EXIT idén egy egyedi kezdeményezéssel is készül: az egyik vezető elektronikus zenei producerrel, Maceo Plex-szel karöltve különleges NFT kollekciót dobnak piacra május 14-én.

2021 nyarán az EXIT volt az első európai nagyfesztivál, amit a pandémia ellenére is megtartottak. A tavalyi évben több ezer magyar fesztiválozó látogatott ki és több mint 70 országból érkeztek résztvevők. Ez az érdeklődés a rendezvény hírneve mellett a városnak és környékének, mint izgalmas turisztikai desztinációnak is köszönhető. Újvidék számos nappali programmal és gasztronómiai különlegességekkel várja a turistákat. A fesztivál hivatalos beach kempingje az erődtől és a városközponttól is kb. 30 perc sétára, a Duna partján található, de emellett az egész város remek szálláslehetőségeket kínál, legyen szó hotelekről, hostelekről vagy apartmanokról.

A rendezvény 20 éves fennállásának évfordulójára egy különleges aftermovie-val készültek a szervezők. Az emlékek felidézése pedig mindannyiunkat visszarepíthetett arra a júliusi négy napra, amikor megmutatták a világnak az egység, az élet, a kaland, a szabadság és a szeretet erejét, az EXIT 2.0 – „Celebrate Life” üzenetéhez méltó módon. A tavalyi Celebrate Life üzenetet továbbgondolva az idei Together.Always! szlogen is erre az életigenlő közösségi erőre reflektál, amit a fesztivál 20 éve sugároz magából, így idén sem kisebb a cél, mint együtt ünnepelni az életet, 4 napon át a Péterváradi erőd falai között.

A magyar látogatók különösen fontosak az EXIT számára, ezért nekik kedvezményes árú bérleteket biztosítanak a magyar hivatalos jegyterjesztő partneren keresztül, a Festival Travel webshopjában.

NAGYSZÍNPAD

NICK CAVE & THE BAD SEEDS * CALVIN HARRIS * JAMES ARTHUR * JOEL CORRY * JAX JONES * MASKED WOLF * ZHU * ACRAZE * SHOUSE * SEPULTURA * NAPALM DEATH * BLIND CHANNEL * MOLCHAT DOMA

DANCE ARENA

HONEY DIJON * MACEO PLEX * REINIER ZONNEVELD (LIVE) * DENIS SULTA * ANFISA LETYAGO * MATHAME * SATORI * MONOLINK * BRINA KNAUSS * ANNA B2B SAMA ABDULHADI

További nevek hamarosan!

TOVÁBBI FELLÉPŐK

MARKY RAMONE * DJAIKOVSKI * SHE PAST AWAY * BURY TOMORROW * DISCHARGE * INCANTATION * MOSCOW DEATH BRIGADE * NERVOSA * TANKARD