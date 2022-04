A Sugarloaf gitárosa beleállt Osváth Zsoltiba: Most egy kicsit gyógyulj meg lelkileg, és utána gyakorolj egy kis önkritikát

A ValóVilág 8 Osváth Zsoltija egy videóüzenet formájában mondta el Tóth Gabinak, miért is haragszik rá.

"Gabi belehazudott a pofámba. Gabi még akkor is a pofámba hazudott, amikor a választások hetén hétfőn valahol letiltotta a kommentelési lehetőségeket, és én odaírtam az oldalára, hogy szerintem egyébként vállalni kell a pozitív és a negatív kommenteket is, mert a cenzúra, az ugye a kommunizmusban volt menő" – mondta a videóban.

"Tóth Gabi, ki kell hogy mondjuk: egy gerinctelen érdekember. Egy jellemtelen ember. És tudod, Gabi – mert tudom, hogy nézni fogod ezt a videót, és tudom, hogy majd mész fröcsögni megint mindenfelé, hogy téged mennyire bántanak az emberek. Tudod, nem az van, hogy téged azért bánt bárki is, mert te fideszes vagy, vagy mert Orbán Viktor előtt énekelsz. Téged senki nem azért bánt, mert letetted a voksodat a kormánypárt mellett" – tette hozzá.

Ezekre a vádakra a Sugarloaf gitárosa úgy gondolta válaszol és egy Osváth Zsoltinak szánt nyílt levelet tett közzé közösségi oldalán.

Zsolti!

Egy jóideje nézegetem a videóidat. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem akad olyan, amiben még egyet is értek veled, mondjuk többségével nem, de ez szubjektív és a véleményszabadság miatt nem is zavar a különbség. De azt hiszem, és úgy érzem most átléptél egy határt! Mégpedig a jóízlés határát. Értem én, hogy a clickbate, a feliratkozók és a szívecskék jelentenek neked mindent és még ezzel sincs baj, mert ez a 21. századi jelenség, munka ez ilyen. De! Úgy mondasz véleményt emberekről akiket nem, alig vagy csak a Story magazinból ismersz, hogy halvány lila fogalmad sincs az igazságról csak találgatsz! Zsolti, erre van az a mondás, hogy ha csendben maradtál volna…

Senkit nem zavar Zsolti, hogy te az ellenzék szekerét nyomtad, szerintem a két lányt sem zavarja és tudod miért Zsolti? Mert ez vagy te Osváth Zsolt, téged így fogadnak el! Zsolti, akkor te miért nem fogadod el őket?

Elhiszem, hogy tele vagy frusztrációval a származásod, a melegséged, a gyermekkorod miatt, megfejelve most ezzel a csalódottsággal. De hidd el Zsolti, ez csak a te fejedben létezik, mert a világ és az országunk többsége elfogadó és nem zavarja őket, amíg túl nem tolod! Most már túltoltad Zsolti. Szerintem most egy kicsit gyógyulj meg lelkileg és utána gyakorolj egy kis önkritikát és kérj ettől a két énekesnőtől bocsánatot, mert emberileg nem ítélheted meg őket csak szakmailag. Az meg szubjektív, de szerintem az építő kritikát mindenki szívesen veszi!

Zárásként felhívnám a figyelmedet valamire, amit úgy látszik elfelejtettél: ne ítélj, hogy ne ítéltess!

Remélem keresetlen szavaimmal tudtam segíteni neked a rehabilitációban, drukkolok neked mert okosabb vagy te ennél mint ahol vagy most.

Üdv:

Szabi