Súlyos dologgal vádolták meg férje miatt a magyar énekesnőt

Kollányi Zsuzsi nem szokott elmélyedni a negatív kommentekben, de most szemet szúrt neki egy gondolat, amely nagyon erősen megragadt benne.

Azt olvastam valahol, hogy bébiszitterként használom a férjemet. Ez nagyon mélyen elgondolkodtatott, ráadásul ezt egy nő írta – mondta Instagramon az énekesnő.

Hozzátette, a férfiak nagy része nem szokott megengedni magának ilyen megnyilatkozást.

Valahogy az urakat egyáltalán nem zavarja, ha a párjuk dolgozik, a felesége is visz haza pénzt. De valamiért sok hölgy ezzel kapcsolatban negatívan vélekedik – fogalmazott.

Elmondta, véleménye szerint egy édesapának is ugyanúgy kötelessége foglalkozni a gyerekekkel, az étkeztetésükkel, a hordásukkal. És ugyanúgy, ahogy a nő lehetőséget biztosít arra, hogy a férfi elmenjen dolgozni vagy csinálja a saját dolgát, ennek fordítva is működnie kell. Ráadásul szerinte ezzel a gyerekek is jobban járnak.