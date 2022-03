Hamarosan útnak indulnak, nem akárhova megy Kulcsár Edina és G.w.M

Több alapítványhoz is ellátogat hamarosan Kulcsár Edina és G.w.M, azaz Varga Márk. A korábbi szépségkirálynő erről az Instagram-oldalán számolt be a követőinek.

Amiért nagyon hálás vagyok, az az, hogy nagyon sokan írtatok nekem, hova lenne érdemes ellátogatni menhelyekhez, alapítványokhoz segítségül. Márk is nagyon szeretne jönni, úgyhogy együtt fel fogjuk ezeket a helyeket meglátogatni. Ezekről posztok és sztorik formájában be is fogunk számolni nektek – üzente a rajongóknak Edina.

Majd felhívta a figyelmet egy applikációra, ahol akár egy reklám megnézésével azok is tudnak segíteni a rászorulókon, akik anyagilag nem tudnak segíteni.