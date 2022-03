Jason Momoa mégsem válik – Vissza is költözött 17 évvel idősebb feleségéhez

Ahogy azt a Bors is megírta, január közepén jelentette be Jason Momoa, hogy 16 év együttlét és 4 évnyi házasság után feleségével elválnak. Akkor arról beszélt: szeretetben, méltóságteljesen és őszintén folytatják az életüket, de már nem egymás oldalán. A színész azonnal el is költözött családjától, egy ideig egy luxuskocsiban élt.

Most mégis úgy döntöttek, adnak egy esélyt kapcsolatuknak, árulta el a pár egy közeli ismerőse.

Jason visszaköltözött Lisához nagyjából két héttel ezelőtt, és most már újra együtt vannak. Ahelyett, hogy bedobták volna a törölközőt, úgy döntöttek, inkább dolgoznak a problémáikon, hiszen annyi mindent belefektettek már egymásba – mondta az informátor Hollywood Life-nak.