Szinte biztos, hogy sohasem találkozhat személyesen dédunokájával II. Erzsébet

A brit királyi család szakértői szerint bármennyire is kegyetlenül hangzik, II. Erzsébetnek szembe kell néznie annak a valószínűségével, hogy soha nem találkozhat most kilenc hónapos dédunokájával, Meghan Markle és Harry herceg lányával, Lilibettel. Azzal a Lilibettel, aki az ő becenevét kapta szüleitől.

Mindezt Dylan Howard, a Royals at War című kötet szerzője fejtegette egy új, Harry & Meghan Vs. The Monarchy című dokumentumfilmben. Szerinte szinte nulla az esélye annak, hogy Meghan Angliába vigye kislányát az Egyesült Államokból a következő években, és noha elképzelhető, hogy később megejtenék ezt az utazást, a szomorú igazság az: a királynő sem él örökké, legfeljebb évei vannak hátra.

Ugyanebben a dokumentumfilmben egy másik szakértő, Richard Kay arról beszél: nagy valószínűséggel a brit királyi család szinte semmilyen hatással nem lesznek Meghan és Harry két gyermekének nevelésére, életére.

A királyi család nem lesz több, mint pár távoli rokon – jelentette ki.

