Hasából leszívott zsírral töltötték fel a hegeket Megyeri Csilla arcán

Saját bevallása szerint Csillának már tinédzserkorában meggyűlt a baja a pattanásokkal, így hamar elkezdett kozmetikushoz járni. Egy elhibázott kezelés azonban – évekkel ezelőtt – többet rontott a bőre állapotán, mint használt, ezért szakszerű segítséget vett igénybe.

– Sokáig nagyon heges volt az arcbőröm, mert fiatalabb koromban nagyon csúnya pattanásokkal küzdöttem. Éppen ezért tavaly a hasamból leszívott zsírral töltettem fel a hegeket, és bár a gyógyulási idő hosszú volt, megérte – mondta el a Metropolnak Megyeri Csilla. – A hegek mellett van néhány májfoltom is, mert korábban nem használtam fényvédőt, pedig most már tudom, hogy az elengedhetetlen.

Szereti kipróbálni az újdonságokat

Csillát most már profi kozmetikus vette a gondjaiba, így a májfoltok is halványodnak, de nyitott az újdonságokra is: hamarosan kipróbálja a sztárok körében manapság népszerű vitamininfúziós kezelést.

– Áprilisban megyek az első alkalomra, mert rengeteg pozitív tapasztalatot hallottam erről a módszerről az ismerősi körömből. Nemrégiben kiderült, hogy a fáradékonyságom oka az, hogy vashiányos vagyok, ezért újabban vasat szedek, azóta pedig sokkal energikusabbnak érzem magam. De a köröm- és hajvitaminokat sem vetem meg, illetve hetente legalább egyszer fodrászhoz járok, ahol különféle kozmetikumokkal őrzöm meg a hajam egészségét.

Az edzés sem maradhat el

Csilla sokáig nem volt kibékülve a külsejével, manapság viszont már elégedetten néz tükörbe. Igaz, ezért sokat tesz is, nemcsak azért, hogy a párjának imponáljon, hanem a saját lelki egyensúlya miatt is.

– Heti egyszer pilates-edzésre járok, időnként elmegyek edzőterembe is, illetve szívesen futok a környékünkön lévő tó körül. Egy ideje járok ultrahangos zsírbontásra is, ami teljesen eltüntette a narancsbőrömet. A zsírbontás mellett hulahopp karikázni is elkezdtem, mert bár gyerekes játéknak tűnik, de nagyon kemény edzésforma és gyönyörűen formálja a derekat – fogalmazott Csilla.

A lélek ápolása ugyanolyan fontos

Csilla nagyon szereti a pszichológiai témájú könyveket: egy ilyen kötet elolvasása után döntött úgy, hogy elmegy egy úgynevezett családállításra, ahol a generációs lelki problémákra keresett gyógyírt.

– A felmenőim sorsában akadtak nehéz élethelyzetek, amiknek a terhét tudat alatt én is örököltem. Az egyik hozzátartozóm fájdalma az én életemben ütközött ki, és bár ezt sejtettem, de csak a családállításkor vált világossá, amikor ezt a szakember is megállapította. Először felmérte a lelki állapotomat, azóta csoportterápián, másokkal együtt küzdünk meg a problémákkal. A környezetem is észrevette a változást: Zsolti és a barátaink, szomszédaink is mondták, hogy az utóbbi időben sokkal kiegyensúlyozottabb és magabiztosabb vagyok, mint korábban, és ezt én is érzem. Véleményem szerint nem szégyen szakember segítségét kérni, sőt: mindenkinek szüksége van egy segítő kézre, főleg a mai világban, amikor egyébként sem könnyű az életünk – fogalmazott Megyeri Csilla.