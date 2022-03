Családtagként kezeli a Gáspár család Evelin szerelmét

Evelin és szerelme, Attila nyolc hónapja alkotnak egy párt. Egy randi után Evelin születésnapi bulijára is hivatalos volt, részben azért, mert a lány szülei is szerették volna szemügyre venni. Attilát azonnal a szívükbe zárták, és azóta már közös nyaraláson is volt a családdal. Most őt ünnepelték, ugyanis Attila szülinapja alkalmából Gáspár Győző és Bea egy budapesti étteremben köszöntötték fel a férfit. Evelin láthatóan ragyog a boldogságtól, amiért ezt a különleges pillanatot megoszthatta a szüleivel.