Eddig tartott a béke a Kihívóknál, hatalmas balhé kerekedett Besenyei Bogi körül

Múlt héten hatalmas győzelmi flow-ban voltak a Kihívók, ezáltal két Bajnoknak is távoznia kellett a versenynek. De hétfőn megtört a varázslat, a pirosak úgy felszívták magukat, hogy legyőzhetetlenek voltak. A csütörtöki kék párbaj biztos résztvevője Huszti Kata volt, Szente Gréti választott mellé ellenfelet, Besenyei Bogi személyében. Utóbbi annyira kiakadt ezen, hogy borította azt a bizonyos bilit.

Tudom, hogy nem szigorúan érzelmi alapon döntöttem, nem szeretem a vádaskodást, illetve a valótlan állításokat – mondta a Borsnak Gréti. – Alapvetően a teljesítményből indultam ki, és csak utána vettem alapul az érzelmi részét. Nem fogom magammal hordozni ezt a problémát, két lány közül tudtam választani, én pedig hoztam egy döntést. Tudom, hogy Katát várták vissza, csak abban a szituációban nem éreztem, hogy annyira kiálltak volna mellettem. A konfliktusról annyit, hogy mindannyian érezzük, hogy már az ajtó előtt van az egyéni szakasz, ez Bogi számára is könnyebb dolog. Hangolódhat erre a szakaszra, és fókuszálhat a saját teljesítményére.

Bogi kiakadt Gréti döntésén

De nem csak a tavalyi női győztes nem értette a kialakult csetepatét. Szerinte nem kellett volna meglepődnie Boginak, hogy csapattársai nem őt várták vissza.

– Meglepett a párbaj utáni szituáció, de Katával már korábban találkoztam, majd itt az All Star évadban semlegesen indult a kapcsolatunk, de végül felértünk egy közös hullámhosszra, ami számomra is meglepő volt – mesélte Huszti Kata kiesése után Geri. – Nagyon erős és kemény játékosnak tartom, így érzelmi alapon neki szurkoltam, de senki nem kérdőjelezte meg Bogi teljesítményét, látszott rajta, hogy fejben végig ott volt. Megértem valahol Bogi megjegyzését, de van, amit nem tudok hova rakni. Bogit nem igazán tartom csapatjátékosnak, jelenleg viszont még most is az van. Ő inkább önös érdekeket képvisel. Egyet is értek vele, és nem is, de mindenkinek a saját döntése, hogy kinek szurkol, emiatt nem szabad neheztelni a másikra. az érzelmi szálak a játék ezen szakaszában már meghatározóbbak.