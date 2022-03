Könnyek közt beszélt arról a színésznő: szexvideóban vesztette el a szüzességét

Először vallott az őt ért gyermekkori traumáról a britek közkedvelt táncos-színésznője, Denise Van Outen, aki többek közt a Chicago Broadway-n és West End-en játszott verziójában is szerepelt, valamint a Dancing With the Stars eredetijének számító Strictly Come Dancing tizedik szériájának döntőse is volt.

Denise friss életrajzi könyve kapcsán beszélt megrendülten a The Sunnak arról: 15 évesen, amikor egy idősebb, 23 éves sráccal elveszítette a szüzességét, a férfi titokban, a beleegyezése nélkül felvette kettejük együttlétét.

– Később kiderült, nem én voltam az egyetlen lány, akivel ezt tette. Amikor ez kiderült, a rendőrség szédszedte a lakását, és egy halom lányról találtak felvételeket. Ez volt a legszörnyűbb rémálmom – mesélte a táncos-színésznő, hozzátéve: a szexvideó később, amikor már ismert volt, újra előkerült.

Denise egyébként nem csak azok miatt a fiatal nők miatt érezte fontosnak, hogy beszéljen a traumáról, ami megkeserítette az életét, akik hasonlókat éltek át, de 12 éves kislánya, Betsy miatt is.