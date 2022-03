Súlyos műtéten esett át Deák Bill Gyula mellrákkal küzdő felesége

Deák Bill Gyula a Covid alatt fokozottan figyelt feleségére, Marikára. Az asszony 2020-ban infarktust kapott majd krónikus tüdőbetegséget, CODP-t diagnosztizáltak nála. Bill, hogy megóvja feleségét, egyáltalán nem járt el otthonról, koncertjeit is lemondta, nehogy hazavigye a rettegett vírust. Az év elején azonban egy sokkal súlyosabb probléma ütötte fel a fejét a házaspár mindennapjaiban: Marikának rosszindulatú daganatot találtak a mellében. Az énekes február közepén megtörten nyilatkozott: reméli, még idejében felfedezték a betegséget.

Megtörtént az operáció

A Bors kedden érdeklődött Bill és felesége hogyléte felől és kiderült, Marikát a múlt héten megműtötték.

Túl vagyunk rajta és azt mondhatom, minden rendben – kezdte Deák Bill Gyula, aki most már bizakodva tekint a jövőbe és reméli nem jön több tragédia.

Fotó: Hortol᮹i Anik

Az énekestől megtudtuk azt is, hogy – bár Marika nagyon nagy műtéten esett át –nem kell ágyhoz kötve lennie.

– Pénteken műtötték és hétfőn jöhetett haza a kórházból. Szerencsére nem kell feküdnie, nyugodtan felkelhet – mondta az énekes.

Bill és felesége nehezen élték meg az elmúlt időszak hétköznapjait, de szerencsére mindig volt segítségük.

– A fiam és a menyem rengeteget segítenek, most is itt vannak velünk. Marikának sokat kell pihennie – mesélte.

Fellélegezhetnek

Deák Bill Gyula életét tragédiák sora övezte az elmúlt időszakban. Felesége diagnózisa és a karanténidőszak előtt ugyanis szeretett húgát, Rózsát vesztette el. Az énekes testvérét szintén rák támadta meg, Rózsának a méhében fedezték fel a gyilkos kórt. De ezzel sincs vége a rossz eseményeknek, hiszen Bill menyénél is elváltozást találtak. Az énekes úgy érzi most már épp itt az ideje, hogy fellélegezzen.

Elég csapás ért már engem, jöhetne már egy jobb világ

– mondta reményekkel a hangjában a legfeketébb hangú fehér énekes.

Lesújtó körülmények

A blueskirály felesége műtétje és a Covid elmúlta után újra várja már, hogy találkozzon a rokonokkal, barátokkal. Szeretett közönsége is mindennél jobban hiányzik neki és bízik benne, hogy a nyáron újra színpadra állhat. De a világban történtek, a háború továbbra is megviselik Bill kapitány mindennapjait.

– Nem elég, hogy a magánéletben ennyi rossz dolog történt, még most dúl ez a borzalmas háború is. Látom a sok gyereket, szülőt, anyát, ahogy menekülnek, ez nagyon tragikus. Elmúlt a covid és most itt ez a háború – mondta szomorúsággal a hangjában az énekes, akit nagyon kimerített az elmúlt időszak, de bizakodással néz előre.