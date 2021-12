Koronavírus miatt mondta le koncertjeit Deák Bill Gyula

– Megint bezárkóztunk, nem bízunk a véletlenre semmit. Nagyon féltem a feleségem, akinek infarktusa volt és tüdőbetegsége is van, még véletlenül sem akarok hazahozni semmit. Noha mindketten megkaptuk a harmadik covid-oltást, sőt, be vagyunk oltva tüdőgyulladás és influenza ellen is, még vásárolni sem megyünk ki. Hallottam, hogy Mecky kórházba került, nagyon drukkolok neki. Semmiképpen nem szeretném megkockáztatni, hogy elkapjam a vírust vagy hazahozzak valamit a feleségemnek, ezért akármilyen nehéz is, maradunk itthon. Minden koncertemet lemondtam, egyelőre nem látom, mikor állhatok újra a színpadon, de hát most ez van, ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk – magyarázta a legendás bluesénekes a Blikknek.