Czutor Zoli szívszorító vallomása: „Szétesett az egész család”

Megdöbbentő tinédzserkori élményeiről mesélt a Bátorságok Könyve című kulturális magazinnak Czutor Zoltán. A Belmondo vagány frontemberéről kevesen tudták eddig, hogy 15 éves korában drámai fordulatot vett az élete; Zoli szülei ugyanis úgy döntöttek, külön válnak, neki pedig pillanatok alatt komoly döntéseket kellett hoznia az életéről, ugyanis az édesapja és az édesanyja is külföldre költöztek - szúrta ki a Blikk.

„15 éves voltam, amikor a szüleim elváltak, bár ezt titokban tartották előttem.Nem sokkal később pedig anyám Ausztráliába disszidált a húgommal, de ezt nem árulta el nekem, hogy nehogy továbbadjam az apámnak. Szétesett az egész család, és persze ebbe az apám is összeomlott és úgy döntött, kimegy Németországba szerencsét próbálni. Akkoriban ő egy menő nyomdász-újságíró volt Szegeden, ezt a munkát akarta kint is folytatni, és az volt a terv, ha ez beindul, akkor kivisz magához engem is. Nem így alakult…” – mesélte Zoli, akinek igen fiatalon be kellett bizonyítani mennyire bátor és képes megállni a saját lábán, még ha nem is mindig a legegyenesebb utat választotta ehhez.

„A gimnázium alatt kis illegális dolgokkal tartottam fenn magam, így fizettem az albérletet. Azt csináltam, ami szembejött… Összeálltam pár sráccal, és néha Romániába, vagy Jugóba jártunk, és áthoztunk ezt-azt, és azzal kereskedtünk, vagy kicsiben valutázgattunk. Ezek a tapasztalatok nyilván alapvetően megrendítették a bizalmamat az emberekben, kiskamasz korom óta úgy élek, hogy bármikor bármi történhet, és mindig van bennem egy 'alert', egy riadókészültség. Az tény, hogyha ennyire drasztikus dolgokon mész keresztül, akkor utána soha nem lesz kérdés, hogy mi a fontos az életben. Nem fogod fölb*szni magad a first world problémákon, és amikor jön egy kemény helyzet, akkor nem mérlegelsz, hanem döntesz és cselekszel, hogy biztonságban legyél a családoddal” – mesélte a Bátorságok Könyvének.