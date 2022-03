Berki: Most érkezett el az a pillanat, hogy új életet kezdjek

Bár még nem sok idő telt el ahhoz, hogy Budapestet hátrahagyva Mexikóban adjanak esélyt házasságuk megmentésére, úgy tűnik, a két hét elegendő volt arra, hogy Mazsi és Berki újra egymásra találjon.

Mindent megtesznek, hogy házasságukat megmentsék Fotó: Berki Krisztián

– Több mint fél éve egy olyan útra léptem, ami alapján ma már főleg az érzéseimre tudok hagyatkozni. Míg üzletben mindig, párkapcsolatban soha nem a szívemre hallgattam, ezt fordítva kellett volna csinálni, de ez az én leckém és az én utam, amit végig kell járnom! Ma már sikerül a jelenben élnem, ezt próbálom boldogságban, szeretetben és párkapcsolatban tölteni. Mazsival messze kellett jöttünk Magyarországtól – egy olyan helytől, ahol ha kilépünk az utcára, közszereplők vagyunk – ahhoz, hogy újra egymásra találjunk. A minap együtt vacsoráztunk, akkor azt mondta nekem a feleségem, abba a Berki Krisztiánba szeretett bele, ami itt vagyok. Otthon sok külső hatásnak van kitéve a házasságunk, ezt kell megtanulnunk függetleníteni a mindennapokban tőlünk. Biztos vagyok benne, hogy a mi visszatalálásunkhoz óriási segítségünkre voltak a terapeutáink – mondta, majd azt is elárulta, bár most minden jó úton halad az életében, Magyarországon maradt nagyobbik lánya rendkívül hiányzik neki, de átmenetileg ezt is megoldották, így folyamatosan kapcsolatban vannak.

– Natikával minden nap beszélünk videotelefonon – fűzte hozzá.

Ilkó Péter segítségét kérte, hogy tovább tudjon haladni a kitűzött céljai felé Fotó: Berki Krisztián

Berki Krisztián úgy érezte, kissé megrekedt az életben, egy helyben topog, ezért pszichológusa, Roboz Zsóka mellett egy guru, Ilkó Péter segítségét kérte, aki által tovább tud haladni a kitűzött céljai felé. A Borsnak elárulta: szüksége volt egy kis elvonulásra, hogy fejlődni tudjon.

– Péterrel 2013-ban találkoztam először a FEM3 Cafe-ban, ahol táplálkozási- és életmód tanácsadóként volt jelen. Akkor kértem meg őt, hogy segítsen egy testépítő verseny felkészítésében nekem. Jól tudtunk együtt dolgozni, és bár akkor a közös munka véget ért, de a későbbiekben is bármikor hozzá fordultam a kérdéseimmel, mindig kaptam segítséget tőle. Péter a gurum, számomra hiteles ember, mert nemcsak a tanulmányai, de a személyes élettapasztalatai is segítenek, és úgy érzem, most érkezett el az a pillanat, hogy új életet kezdjek, ehhez pedig ide, Mexikóba kellett eljönnöm – mondta érdeklődésünkre Berki, és azt is elárulta, most hogy érzi magát.

– Otthon még minden zavaros volt, kerestem ebből a helyzetből a kiutat. Most azt érzem, hogy ebben a nyomasztó világban meg kell tudni, hogy ki vagy, és saját magaddal kell elsősorban foglalkozni, ezáltal pedig komoly értéket tudsz adni a családodnak, a szeretteidnek. Nekem is ez a célom! – jelentette ki az egykori Fradi-vezér.

Minden reggel beszélgetéssel és jógával indul Fotó: Berki Krisztián

Ilkó Péter nem az első alkalommal tart életmódtábort Mexikóban, ahova már korábban is invitálta Berkiéket.

– Tartottam egy évvel ezelőtt is itt már életmódtábort, és már többször mondtam Krisztiánéknak, hogy jöjjenek ki, nyugodjanak le, itt a körülmények adottak, hogy lehessen jól táplálkozni, mozogni, edzeni, ahelyett, hogy otthon stresszelnének. Örülök, hogy meglépték, és tudom őt most is segíteni, és el tudtunk kezdeni egy személyes beszélgetést, amit minden nap megtartunk az edzése után. Segítem, hogy elinduljon azon az úton, amit kitűzött maga elé. Én pontosan tudom, min megy keresztül, mert én is átéltem, csak sok évvel ezelőtt. Kitapostam egy utat, és az ezáltal szerzett tapasztalatot tudom átadni mindenkinek, akinek szüksége van rá – mondta Ilkó Péter.