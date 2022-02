Pap Dorci összeomlott, őszinte vallomást tett szerelméről

Pap Dorci és Esztergályos Patrik három héttel a dominikai indulás előtt ismerkedtek meg egymással. Az Exatlon Hungary All Star versenyre már egy párként érkeztek, szerelmükről a vívó kiesése után derült fény. A fiatal influenszer azóta igyekszik csak a versenyre koncentrálni, de lelkiállapota hullámzó.

Szerintem egy ilyen helyzetben minden érzés extrán felerősödik

– mondta a Borsnak Dorci. – Nyilván megvisel a hiánya, illetve az, hogy hirtelen kellett elválnunk. Vannak mélypontok, illetve kicsit minden este előjön bennem. Változó, hogy mikor milyen hatással van rám az a tudat, hogy ő van nekem, és otthon vár. Sokszor megzuhanok és nagyon vágyok haza, de sokszor erőt merítek belőle, ahogy a családomból is. Megbeszéltük, hogy bárhogyan is alakul számunkra a verseny, próbáljuk kezelni, és nem belezuhanni ebbe az egészbe. Tartottam attól, hogyan kezeljük majd, ha a másik hamarabb távozik. Nem akartam, hogy ez gyengítse a kapcsolatunkat, de én azt érzem, hogy ez inkább csak napról napra erősödik, és nagyon várom, hogy együtt lehessünk.

Bálint is megzuhant

Az All Star legfiatalabb versenyzője is nagyon nehezen viseli párja, Anna hiányát. Az elmúlt napokban rá is nyomta teljesítményére a bélyegét, alig hozott pontot.

– Nagyon nehezen viselem a szerelmem hiányát – árulta el Bálint. – A pályán is a karkötőmet nézem, amit tőle kaptam, és elhoztam magammal az egyik pólóját, azzal alszom, így kicsit tényleg velem van. Nehéz nélküle, hatalmas energiát ad, hogy tudom mennyire szeretjük egymást és vár otthon. Nagyon régóta vagyunk együtt, egybeforrtunk az évek során. Imádok vele lenni, megosztani vele a gondolataimat. Tavaly megfogadtam, hogy nem leszek tőle még egyszer ennyit távol, nagyon nehéz volt a döntés, de támogatott, és kettőnkért csinálom ezt a versenyt is.