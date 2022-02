Csak átmeneti a tűzszünet Nótár Mary és volt kiadója közt: Azt hittem, sírva fakadok, amikor kimondták az ítéletet

Nótár Mary és a Skyforce lemezkiadó 5 és fél éve hadakozik egymással a bíróság előtt. A végletekig elfajult ügyben több per is folyt, szó volt személyi szabadság korlátozásáról, bevételkiesésről, illetve igazolt veszteség miatti kártérítésről is, a levegőben pedig csak úgy repkedtek a több tízmillió forint összegű kárigények. Az utolsó pernek január 28-án lett vége.

Míg a bíróság első fokon a lemezkiadó tulajdonosának adott igazat mindegyik eljárásban, addig másodfokon Nótár Mary nyert meg mindent. Az énekesnő érthető módon nagyon boldog.

Azt hittem, sírva fakadok, amikor a bíróságon kimondták az ítéletet, miszerint nem vagyok köteles 80 milliót fizetni a volt kiadómnak – mondta a Borsnak az énekesnő.

– Nyertem, másodszor is nyertem ellenük! Nagy dolog ez az életemben, nagy megkönnyebbülés. Tudom, hogy sokan nem merték volna meglépni azt amit én, mert félnek azoktól az emberektől, akikkel pereskedtem, de én végig hittem az igazamban – magyarázta Mary majd hozzátette:

– Nehéz időszakon vagyok túl, eddig nem volt egy nyugodt éjszakám sem. Most végre újra szabad vagyok! Most jövök én! Idén lesz húsz éve, hogy énekesnő lettem, áprilistól indulnak a koncertjeim, és idén újra kiadok egy nagylemezt is – lelkendezett Mary.

A Skyforce kiadó tulajdonosa, Száva Rita egészen más szemszögből értékelte a helyzetet.

Fotó: Száva Rita

Első fokon mindent megnyertünk, a rendőség két évig nyomozott és bűncselekmény hiányában ejtett minden vádat. Hogy Mary nyert? Ő nem nyert semmit. Ahogy mi sem – mondta a Bors megkeresésére Száva Rita.

– Itt nem nyert senki. Most Mary boldog, nem is kívánok neki mást az életben, csak boldogságot! Bennem nincs bosszúvágy, nincs harag – magyarázta a kiadó, majd így folytatta:

– Mi egykor egy család voltunk. Szerettük egymást. Hiába a pereskedés, mi már sokszor találkoztunk, akár a tárgyalóteremben, olyankor Maryvel egymás szemébe nézünk, és tudom, érzem, hogy benne is ugyanaz a tisztelet van, ami bennem is az irányában.

A régi emlékek ellenére azonban mégis úgy tűnik, hogy a felek a végsőkig elmennek az igazuk védelmében…

A Bors információi szerint további bírósági perek várhatók.

– A kártérítési perben hozott ítéletet nem hagyom ennyiben. Ennyivel tartozom az elhunyt férjem, Lakatos Róbert emlékének, aki elindította az eljárásokat Mary ellen – mondta lapunknak Száva Rita.

– Tovább megyünk, a volt kiadóm 100 millió veszteséget okozott azzal, hogy évekre letiltatta a Youtube-ról a klipjeimet. Bár a legtöbb újra elérhető, még mindig van vagy tíz szerzeményem blokkolva. A kiesett bevétel miatt az ügyvédemmel benyújtjuk a kártérítési igényünket. Egyébként ne tévesszen meg senkit, hogy ilyen barátságosnak tűnnek,a napokban is kaptam nyilvánosan egy életveszélyes fenyegetést – zárta a szavait Nótár Mary.