Közös fotót posztolt Stana Alexandra és Majka – de mi lehet a háttérben?

Fut a szekér Stana Alexandrával, igaz, mostanában inkább a magánélete volt terítéken, semmint a szakmai sikerei. Volt itt szó gyors válásáról, és új szerelemről is, de nemrég még az Instagramon azt is elárulta, hogy részéről akár már a baba is érkezhetne új kapcsolatába Meggyes Dáviddal.

Korábban persze a tánctudásával hívta fel magára a figyelmet, s úgy tűnik, most már koncentrál is a karrierjére, a napokban ugyanis nem akárki fotóján tűnt fel.

Majka, azaz Majoros Péter posztolt egy közös képet tánckarával, akikkel gőzerővel készülnek új turnéjukra. Ebből ki is derült, hogy a táncosok oszlopos tagja lesz Stana.