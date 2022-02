Közös fotóval vállalta fel kapcsolatát Stana Alexandra és Meggyes Dávid. Ahogyan azt a Bors is megírta már, Horváth Gréta és férje, Meggyes Dávid január elején szakítottak, majd kiderült, hogy a Dancing with the Stars táncosa és Dávid összejöttek.

A páros eddig nem osztott meg közös fotót, most azonban Valentin-napon kivételt tettek: