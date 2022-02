Stana Alexandra vallott a gyermekvállalásról: Ekkor jöhet a baba

Hetek óta a sztárok viharos szakításaitól hangos a média. Először Horváth Gréta és Meggyes Dávid, majd Kulcsár Edina és Csuti házassága futott zátonyra. A párosok esetében több közös tényező is felfedezhető, ám az egyik legjelentősebb, hogy mindkettőnél felbukkant egy harmadik fél.

Grétáék szakításának híre után nem sokkal kiderült: Dávid hosszú ideje titkolózott párja előtt, sőt, máris valaki más mellett boldog.

Nem kellett sok idő, hogy kiderüljön, ez a valaki nem más, mint a Dancing with the Stars szépsége, a szintén válás előtt álló Stana Alexandra, aki lapunknak elárulta, hogy a hír igaz:

ő Meggyes Dávid új szerelme.

A versenytáncos a minap kérdezz-feleleket tartott Instagram-oldalán, ami során követői nem kímélték, számtalan témában érdeklődtek. Volt szó például a nagy szakítás miatti negatív véleményekről, exférjéről, Köcse Györgyről, és a babavárásról is.

– Nem zavar, hogy sokan elítélnek most a magánéleted miatt? – érdeklődött egyik követője, mire Alexandra így válaszolt:

– Zavarni nem zavar, aki szeret, nem amiatt, amit rólam olvas. Véleménye pedig mindenkinek lehet.

– Szerinted Gyurinak nem jár ugyanúgy a boldogság, mint neked? – tért rögtön a lényegre egy másik felhasználó.

– Mindenkinek jár a boldogság – zárta rövidre válaszát egy szívecskés emoji kíséretében a 29 éves táncos.

– Hány évesen szeretnél gyereket? – tette fel a nagy kérdést Alexandra követője.

Nem szeretnék túl sokáig várni, de ez ugye sok mindentől függ

– válaszolta Meggyes Dávid új párja.

Fotó: Instagram

A szerelmesek közösségi oldalai alapján ugyan sejteni lehet, hogy a köztük lévő érzelmek nagyon erősek, miután nemrég felröppent a pletyka, hogy már össze is költöztek, most azonban nagyon úgy tűnik, hogy a közös gyermek témája is felmerülhetett.