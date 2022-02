Megszólalt a Borsnak az Exatlon kiesője: Ez lesz az első dolga itthon

Hihetetlen izgalmak, elképesztő küzdelem, és mély érzelmek jellemezték az Exatlon Hungary All Star legutóbbi párbaját. Végül az a Rákóczi Reni esett ki, akinek csapattársa, barátnője, Ujvári Iza felajánlotta, helyette ő küzdene meg a Kihívóval. A kick-boxoló ezt nem fogadta el, el is mondta miért.

Fotó: TV"

Az, hogy Iza megtette ezt a lépést, az csapatszinten szerintem egy nagyon nagy lépés

– mondta a Borsnak Reni. - Rossz volt a párbajunkon, amikor az utolsó körünknél mondta Iza, hogy ő majd végig csinálja, egyrészről nagyon jól esett. Másrészről tudtam, ezt nem fogadhatom el, már csak azért se, mert egy olyan ügyességit kaptunk, ami nekem is ment. A gesztus, amit tett, az nagyon szívmelengető volt. Jó érzés, hogy a csapatban vannak ilyen emberek, akik képesek áldozatot hozni a másikért.

Fotó: TV2

A kieső arról is beszélt, mit adott neki az All Star, és arról is, mi lesz az első dolga itthon.

- Sok dolgot megéltem és megfigyeltem, amit az első évadban nem. Például azt, hogy hogyan is épül egy csapat. Az biztos, hogy ez egy felejthetetlen élmény lesz, kipróbálhattam ezeket a pályákat is. Nagyon jó szívvel gondolok vissza majd erre a játékra, most még minden nagyon intenzíven él bennem. Az lesz az első dolgom, hogy bemegyek edzésre, megnézem a kis csapatomat, nagyon hiányoznak. Picit pihenek, de nincsenek nagy terveim, azonnal szeretném ott folytatni az életemet, ahol abbahagytam.