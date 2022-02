Itt vannak az első képkockák Rácz Jenőék gyermekéről

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra néhány hónappal ezelőtt jelentették be, hogy közös gyermeküket várják. Dóri pocakja már szépen gömbölyödik, a pici nemét, valamint azt is elárulták, hogy mikor érkezik: tavaszi kislány lesz. A Michelin-csillagos séf most egy nem mindennapi pillanatot osztott meg az Instagram-oldalán, olyat, amit alapvetően csak a szülők láthatnak. A babáról ultrahang vizsgálat közben készített felvételt a leendő apuka, amelyen a kislány arca is jól kivehető.