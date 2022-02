Dundika újra kirakta, nem hagyták szó nélkül a kommentelők

Majoros Hajnalka, azaz Dundika hatalmas port kavart a napokban Majka Instagram-oldalán. A rapper és családja a Maldív-szigeteken pihen, ahonnan egy közös fotót is megosztott a feleségével.De több kommentelő szerint nem volt előnyös. Hajni azóta többször posztolt a paradicsomi szigetről, hol a hófehér, homokos partról, a kék égről, a türkizszínű vízről és a pálmafákról, és természetesen magáról.

Hajni most is egy szelfivel jelentkezett be, háttérben Majkával.

A rajongók nem győzték dicsérni a kétgyermekes édesanyát, aki kirobbanó formában van, de a friss Instagram-fotó miatt a humor is kibukott a követőkből.

Egyikük azt írta bizony itt megint kilátszik a hónalja kétgyermekes anyukának, nem lesz esetleg erre is valamiféle kritikus hozzászólás: "Hajni! látom megint kiraktad a hónaljad. Jájj mi lesz most?"