„A börtönből hasznot húzok”- Magánzárkában kezdi a börtönéveket Aurelio

Igencsak jó hangulatban telt Aurelio Caversaccio szerda délelőttje – legalábbis úgy tett a születésnapos valóságshow-hős, mint akivel minden rendben van. Az igazság ezzel szemben az, hogy rövidesen drámai módon megváltozik az élete.

Aurelio – mint arról a Bors is beszámolt – jogerősen 3,5 év börtönbüntetést kapott emberrablásért, illetve a drogügyei miatt. Szerdán egy fizetős élő videóban megosztotta a készülődés perceit. A figyelem biztosan jól esett neki, főleg annak fényében, hogy jó időre el lesz zárva a követőitől, sőt minden más embertől is. A Bors megtudta: 10 napig biztosan magánzárkában lesz majd. Bár Aurelio úgy hirdette, hogy a születésnapján vonul be, kiderült, csupán ma kezdi meg a büntetése letöltését.

Fotó: Jens Schlüter

Volt már ennél jobb születésnapja

– K**vára fel vagyok készülve, mindenre számítok… Vissza is híztam, 90 kiló vagyok, így meg tudom védeni magam – mondta Aurelio, aki azt is elmesélte, hogy milyen érzésekkel vág neki élete egyik legkülönlegesebb kalandjának.

– Nem vagyok hajlandó depressziós lenni. Pozitívan gondolkodom, nem fog megtörni a börtön. Persze, lehetne jobb születésnapom is, de rosszabb is. Tavaly a Maldív-szigeteken ünnepeltem, idén kicsit szerényebben nyomom…

Aurelio élő videóját nem nézte nagy tömeg, de így is összejött 130-140 ember, akik ha fejenként befizették a 2 ezer forintot, már akkor 300 ezer forintot kaszált azzal, hogy elbúcsúzott.

Nem biztos, hogy megvárja a szerelme

– A börtönből hasznot húzok – magyarázta Aurelio. – Egy életrajzi könyvet írok majd, amiből sok pénzt keresek, leszokom a kávéról és a cigiről is. Ezek a terveim – harsogta.

– Nekem a sors most ezt a küldetést szánta… – magyarázta Aurelio, aki arról is mesélt, hogy a szerettei mit gondolnak a kialakult helyzetről. – A barátnőm szerintem kicsit örül, hogy megszabadul tőlem, mert elég sok vagyok és idegesítő. De a viccet félretéve, nyilván nagyon hiányzunk majd egymásnak. A kapcsolattartóm az anyukám lesz, Edit, a szerelmem és Pumped Gabó is. Editnek egyébként azt mondtam, hogy nem kötelező megvárnia engem. Ha úgy érzi, hogy annyira stabil a szerelmünk, hogy folytatni akarja, amikor kijövök, akkor mehet. Én szeretném folytatni. Ha nem, nem. Egyébként, ha nem lett volna ez az ügy, már nem biztos, hogy együtt lennénk, mert sokszor kihúztam a gyufát, sokszor nem tartottam be az ígéretemet, viszont ezen nagyon szeretnék változtatni és változtatni is fogok.

Ha bántják bent, perelni fog

Aurelio felkészült arra is, hogy az ismertsége és a megosztó személyisége miatt belekötnek majd a rabok, esetleg a fegyőrök.

– Az ügyvédeim alig várják, hogy meghallják, hogy panaszkodom, azonnal pert indítok és leperelem róluk a gatyát, ha bántanak engem! – magyarázta emelt hangon, majd így folytatta: – Börtön fokozatot kaptam, de semmit sem tudok még a körülményeimről. Karanténnal kezdek, aztán elvisznek majd valahova, ahol elkezdem a büntetést. Hogy a 3,5 évből mennyit kell ülnöm, azt nem tudom, de az egészet biztosan nem! Ha annyit kellene börtönben lennem, ez a videó a Bahamákról sugározna – utalt arra Aurelio, hogy abban az esetben elmenekült volna az országból.

Megkerestük Aurelio ügyében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának sajtóosztályát, ahonnan megtudtuk, hogy a celeb az első 10 napját valóban magánzárkában tölti, hiszen a pandémia miatt a bevonuló rabok karanténba kerülnek, hogy megóvják a többi rab egészségét.

– Tájékoztatjuk, hogy minden fogvatartott a büntetés-végrehajtási intézetbe történő befogadásuk során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amit a bv. intézet orvosa és egészségügyi személyzete hajt végre. Minden újonnan befogadott személyen COVID-tesztet is végeznek, majd a vizsgálatot követően – amennyiben felső légúti tünetek jelenléte nem tapasztalható – a korábban bevezetett szabályoknak megfelelően közösségbe helyezésük kizárólag 10 nap elkülönítést követően történik meg. Az elkülönítés időszaka alatt speciális szabályokat alkalmazunk, mely kiterjed a személyes érintkezés, a fertőtlenítés, a járványügyi megfigyelés és ellátás, valamint a mozgási útvonalak szabályozására – tájékoztatta lapunkat a Büntetés-végrehajtás sajtóosztálya.