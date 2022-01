Súlyos balesetet szenvedett a Megasztár felfedezettje, ma is gyötrődik

Tragikus baleset érte a Megasztár harmadik szériájának felfedezettjét a Warga Pisti művésznéven alkotó Varga Istvánt. A férfi az éneklés mellett 23 éve dolgozik a BKV-nál villamosvezetőként, de több mint 2 éve betegállományban tölti a napjait otthonában.

– 2019 októberében egy éjszakás műszak során súlyos baleset történt. Beleestem egy nyitott aknába – emlékezett vissza a Bors megkeresésére István.

A szerencsétlenség következtében az énekesnek eltört a lába, amit a mai napig két nagy vas és 15 csavar tart össze.

– Két éve vagyok itthon. Az első évben egyáltalán nem tudtam menni egyedül, ami lelkileg nagyon megviselt – mesélte István.



Fotó: Varga István

Nem elég, hogy az énekesi karrierje így parkolópályára került, a férfi a második legnagyobb álmát is elveszítette.

– Cukorbeteg vagyok, inzulinozni kell magam. Ez sajnos kizárja, hogy villamost vezethessek – mondta szomorúan az énekes, akit az elmúlt időszakban annyira maga alá temettek a történtek, hogy tervezgetni sem volt ereje.

– Azokat a felkéréseket sem tudtam elvállalni, amik érkeztek és a karrierem újraindításához segítség is kellene. Sajnos jelenleg nincs, aki segíteni tudna – tette hozzá István, aki ugyanakkor most mégis lát egy kis reménysugarat.

– Annyiszor feladtam már az életben, most azonban van egy zenekar, akikkel dolgozom. Nem álltak hozzám közel a műfajok, amiket képviseltek, de nagyon megszerettem őket. És a színpad is nagyon hiányzik – mondta.

István bízik benne, hogy a szerencse mellé szegődik és mindkét szerelem-szakmáját visszakaphatja.

– Két műtétem volt, még egy van hátra. Várom már, hogy újra vissza tudjak menni dolgozni a BKV-hoz, illetve hogy ismét koncertezhessek.

Segítség, összeköttetés és szerencse! Ez a három, amire szükségem van a családom végtelen támogatása mellett

– zárta bizakodva István.