Emlékszel még a Spice Girs sportfanatikus énekesnőjére? Megdöbbensz, hogy néz ki most Mel C

Noha a Spice Girls tagjai a mai napig könyörögnek Victoria Beckhamnek, hogy csatlakozzon hozzájuk, aligha láthatjuk újra együtt a színpadon a kilencvenes évek végének ikonikus csapatát. Ráadásul elég sok idő telt el az együttes fénykora óta, a lányok is sokat változtak, az anno rájuk erőltetett karakterek sem feltétlenül illeszkednek már. Vagy mégis?

Mel C, alias Melanie Chisholm volt a sportos lány, a testedzésmegszállott. Úgy tűnik, ezt máig nem vetkőzte le, és bizony az alakját is sok 47 éves nézheti irigykedve. Friss posztjában (ahol a TikTok-sztár Denis Samsonovval edz és bolondozik) ezt meg is csodálhatjuk.