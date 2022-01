Megkérték Hosszú Katinka kezét

Nem csak a medencében halmoz sikert sikerre Hosszú Katinka, úgy tűnik, végre a magánélete is révbe ért. Miután elvált férjétől, Shane Tusuptól, rátalált a szerelem Gelencsér Máté oldalán, az úszónő azóta pedig boldogabb, mint valaha. Hosszú Katinka és kedvese 2019 óta alkotnak egy párt. Teljes mértékben megbíznak egymásban, amit az is mutat, hogy Gelencsér Máté már nemcsak a versenyekre kíséri el szerelmét, de ő készíti fel a versenyekre is.

Katinka a közösségi-oldalán számolt be a csodás hírről, hogy eljegyezte edzője és szerelme:

Igen

– írta egyszerűen Hosszú Katinka, akinek a párja egy csodálatos naplementénél tette fel a nagy kérdést.