Megdöbbentő titkot árult el magáról Wolf András

Szókimondó, következetes, maximalista séfként ismerhette meg az ország Wolf Andrást, aki nem titkolja, ami a szívén az a száján. Számára nincsenek tabu témák, sem kínos kérdések, így a sztárséf kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról is, ki viszi otthonában a konyhát.

Természetesen a feleségem, ő főz. Persze néha én is főzök otthon, de nem ez a jellemző. Általában mindenki izgul, amikor nekem kell főzni, pedig nagyon hálás vendég vagyok! Mikor a feleségemmel, Andival összekerültünk az anyósom megkérdezte tőle, hogy mi a kedvenc ételem. Azóta mindig van majonézes krumpli az ünnepekkor és nekem ez olyan jól esik. Ez a kedveskedés, hogy nekem főznek, én ezt nagyon szeretem” – mondta a 95.8 Sláger FM-en Wolf András, aki a munkában a gasztronómia legmagasabb szintjét hozza, a hétköznapokban azonban megengedőbb.

Nem csinálok ebből titkot, hogy én is járok gyorsétterembe. Néha még jól is esik. Alkalomszerűen van ez, de pont úgy viszonyulok ehhez, mint bármelyik másik ember. Nálunk is volt már erre példa, hogy a fiaim meccse után, délután háromkor, amikor már mindenki rettentő éhes volt betértünk az egyik egységbe enni. Nekik ez a csapattársakkal való szociális életükhöz tartozik én pedig úgy vagyok vele, hogy van, amikor ez a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb megoldás. Ezek a helyek pontosan azt nyújták, amit ígérnek. Egyszer – amikor a Séfek séfe épp ment a TV-ben – betértünk egy ilyen egységbe és láttam, ahogy összesúgnak a hátam mögött, hogy ilyen helyen eszem. Ettől egy kicsit rosszul éreztem magam, de úgy vagyok vele, hogy mindennek megvan a helye és az ideje, nagy ritkán egy ilyen gyorséttermezésnek is” – mondta Kende-Hofherr Krisztinának a Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei műsorvezetőjének Wolf András.