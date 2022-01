Lesújtó hír érkezett: Tóth Vera barátai haltak meg a pécsudvardi balesetben

Mint arról lapunk is beszámolt, két halálos áldozatot követelő tragédia történt kedden délután az 58-as főúton a pécsudvardi elágazásnál. Az elsődleges adatok alapján egy személygépkocsi közlekedett Siklós irányából Pécs felé az 58-as főúton, amikor összeütközött a vele szemben közlekedő, és balra kanyarodni szándékozó személygépjárművel.

Tóth Vera nemrég közösségi oldalán osztotta meg a borzalmas hírt, miszerint a balesetben elhunytakat jól ismerte, barátai voltak.

„Szívünk megszakad, most különösen... A Villányi borvidék egyik legszimpatikusabb párosa, barátaink, vendégeink, békére lelt lelkek voltak, akiknek szenvedélye volt a bor…és aki ennyire szereti a bort, az életet tartja a legnagyobb értéknek.. Ők is így voltak az élettel, bár többet kaphattak volna belőle… szemtanúi voltunk annak, mennyire élvezték minden percét és bizony, jó volt ezt látni ebben a vacak világban.. most csak ülök és keresem a válaszokat, vajon mit akar még ezzel megtanítani a sors? Úgy érzem elég volt…De hol van az igazság? Úgy érezhetjük, hogy ebben aztán semmilyen igazság nincs, vagy van, csak az ego lehet nem ismeri ezt szót? Talán arra akarnak tanítani, hogy próbáljuk meg jobban látni a válaszokat a lelkünkön keresztül? És mit érzek most? Hogy minden francos hülyeségem eltörpült hirtelen és csak egyszerűen hálás vagyok azért, hogy még mindig élhetek..

Nyugodjatok békében drága Ottilia és Gábor…”

– írta a párról megosztott fotója mellett az énekesnő.