Kulcsár Edina megrázó vallomása: Bele voltam kényszerítve!

Már egy ideje Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válásától hangos a média. Életének darabkáit most igyekszik összerakni Csuti, aki szabadidejét főként a gyerekeire, sportolásra és a barátokkal való beszélgetésre fordítja jelenleg. Az üzletembert arculcsapásként ért a hír, hogy felesége már meg is találta a boldogságot egy másik férfi oldalán. Ettől függetlenül igyekszik erős maradni: két gyermekét és exét is foggal-körömmel védeni.

Fotó: DFP

Edina is megszólalt a válással kapcsolatban, a Borsnak korábban azt nyilatkozta, hogy zavarja, hogy ő lett a negatív szereplője ennek a történetnek. Úgy érzi, az emberek úgy ítélik el, hogy nem is ismerik a teljes igazságot. A szépségkirálynő most röviden nyilatkozott a szakításról a Fókuszban, ahol elmondta, hogy idő előtt fel kellett vállalni a G.w.M-mel való kapcsolatát.

– Valahol megkönnyebbülés is, hogy kiadtam magamból és azt mondtam, hogy oké, tessék, akkor ez történt, mert egyébként az újságírók

nem nagyon adtak nekem esélyt és időt sem arra, hogy én ezt az egészet húzzam és szépen tálaljam, bele voltam konkrétan kényszerítve.

– mondta Edina, majd rátért a másik oldalra is: az ő és új szerelme elhagyott párjára is.

Ettől függetlenül a tiszteletet meg szerettem volna adni, hogy ők is emberszámban legyenek kezelve.

Mint mondta, a rapperrel sorsszerű volt a találkozása, és a pár tervezi, hogy hamarosan kiállnak a nyilvánosság elé, ám most egy időre igyekeznek visszavonulni a nyilvánosság elől. Addig is szeretne a munkára koncentrálni, ugyanis hamarosan énekesnőként fog debütálni egy érzelmes dallal, ami tökéletesen összefoglalja a szépségkirálynő érzéseit Csutival való szakításával kapcsolatban, és aminek szövegét épp új párja, G.w.M írta.