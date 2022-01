Csuti elárulta, ő is készen áll-e egy új kapcsolatra

Több mint egy hete hangos a média Kulcsár Edina és Szabó András Csuti válásától. Edina pár napja jelentette be, hogy újra szerelmes, míg a volt férj igyekszik összerakni életének széttört darabkáit. Az üzletembert arculcsapásként érte a hír, hogy Edina egy olyan férfi oldalán keresi a boldogságot, akit ő mutatott be volt feleségének. Ahogy korábban a Bors is megírta, Csutiban mérhetetlen harag tombol, de még így is van ereje ahhoz, hogy foggal körömmel védje Edinát és a gyermekeit.

– Ez az időszak rendkívül nehéz és sok ideig tart amíg ezt feldolgozom, pont ezért nem szeretnék most nyilvánosan beszélni a legmélyebb érzéseimről. A lelkem összetört, de van két gyerekünk, így miattuk erős vagyok – nyilatkozta lapunk megkeresésére Csuti, akiben még máig rengeteg megválaszolatlan kérdés kering.

Fotó: Bors

Kezelhetetlen kommunikáció

Csuti szerette volna, ha a válást diszkréten intézik, de tisztában volt vele, hogy egy bizonyos szintig a nyilvánosság előtt fog zajlani életük legfájóbb időszaka.

– A folyamatot diplomatikusan szerettem volna intézni, leginkább a gyerekeink miatt. Csalódott vagyok, hogy nem így lett, de nem érzem ebben hibásnak magamat – mondta Csuti. Talán nem is lett volna a kommunikációval semmi baj, ha Edina a válás bejelentése után három nappal nem teszi közzé, hogy milyen szerelmes egy másik férfiba és hogy a múltat valójában már rég lezárta. A gyanútlan férj arról, hogy már nincs visszaút a karácsonyi időszakig nem is értesült – derült ki a Palik Lászlónak adott interjújából.

Elege van a sárdobálásból

Válásuk kapcsán Kulcsár Edina elmondta a Borsnak, mit érez a körülöttük kitört botránnyal kapcsolatban: – Nagyon magas az igazságérzetem. Zavar, hogy én lettem a negatív szereplője ennek a történetnek.

Sajnálom, hogy sok ember csak a médiából tájékozódik, mert nyilvánvalóan, aki nem ismer minket egyáltalán nem látja, hogy mi a valódi igazság. Szeretnék egy kicsit eltűnni, visszahúzódni amíg lecseng ez a történet. Nem szeretnék részt venni a sárdobálásban – nyilatkozta lapunknak a szépségkirálynő.

Fotó: Bors

Minden összeköt

Edinát és Csutit a két gyermeken és a vállalkozásokon kívül összeköti egy közös ház, ahová hosszas építkezés után tudtak csak beköltözni. Bár Edina elmondása alapján még egy fedél alatt élnek, egy posztjában mégis a következőket írta a helyzetről: „Csutival rég nem vagyunk rendben. Már nem is vagyunk együtt jó ideje, de jóban vagyunk és a gyerekek miatt itt van néha a házban.”

Megkérdeztük Csutit, milyen érzés neki, ha a „harmadik közös gyermeküknek” a házuknak búcsút kell mondani.

– Sokkal kevésbe fájó annál, mint ami, és ahogy történt – válaszolta az üzletember, aki sohasem gondolt arra, hogy pont ebbe a helyzetbe fog kerülni.

Bezárta a szívét

Bár Edina hamar továbblépett és lezárta magában a házasságát, Csuti számára ez nem megy ilyen könnyedén. A volt férj egyelőre hallani sem akar új kapcsolatról.

– Egyáltalán nem tartok még ott, hogy más felé nyissak, szeretném magamban helyre rakni most a dolgokat és a jövő felé tekinteni – mondta.

Az édesapa minden szabadidejét – amit nem tud a gyermekeivel tölteni – a sportolás és a barátokkal való beszélgetés teszi ki. Csuti úgy érzi, hatalmas lépés volt számára, hogy felállt ebből a nehéz helyzetből, bár az igazán nagy beszélgetést még nem ejtették meg Edinával.

Fotó: Youtube

Hosszas hallgatás után Kulcsár Edina új párjának elhagyott felesége is megszólalt. – Máson sem tudok gondolkodni, csak a folytatáson, hiszen kétgyermekes anyukaként nyilván az a legfontosabb, hogy biztosítsam a gyerekeim és a saját biztonságunkat. Úgyhogy amint realizálódott bennem, hogy úristen, mi a helyzet, azonnal léptem – mondta Melanie, akinek mióta férje és Edina nyíltan felvállalták kapcsolatukat teljesen felfordult az élete.