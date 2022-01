Kulcsár Edina az orránál fogva vezette Csutit

Kulcsár Edina és Szabó András Csuti házassága sokáig tündérmesébe illőnek tűnt, ám ők a legjobb példa arra, hogy nem kell elhinnünk mindent, amit az Instagramon látunk. A tündérmese azóta csúnya véget ért, és ahogy a pár házasságáról kialakult, igencsak idealizált kép darabokra tört, úgy esnek ki a szekrényből azok a bizonyos csontvázak. De ne szaladjunk ennyire előre! Az „álompár” január 14-én jelentette be a közösségi médiában, hogy vége.

Előkerült az új pasi

„Annyira szerettem volna, hogy működjön, ahogyan Csuti is, hiszen mindent megtett, hogy rendbehozza a házasságunkat, ahogyan én is, de sajnos nem ment” – szomorkodott Edina.

Bárhogy próbálták tehát, egyszerűen nem tudták megmenteni a házasságukat, leginkább azért, mert mindkettőjüknek más a szeretetnyelve. Hogy ez pontosan mit jelent, azóta is rejtély, de a lényeg, hogy Csuti a Borsnak magabiztosan jelentette ki, hogy nincs harmadik fél, aki belerondított volna a kapcsolatukba, elromlott az magától is. Ezt hellyel-közzel mindenki elfogadta és tudomásul vette, egészen addig, amíg az énekesnői babérokra törő Edina január 17-én hétfőn le nem dobta az atombombát. Azt találta bejelenteni, hogy már rég nincs együtt Csutival, ellenben megtalálta azt a férfit, akire egész eddigi életében vágyott, méghozzá a 25 éves rapper, G.w.M személyében, akinek régen kenyérre se futotta, de most már nagy lábon él, és Edina miatt elhagyta a családját.

A december 16-i rendezvényen még ölelték egymást - Fotó: Ripost

„Több hónapja lezártam magamban a múltat”

„Amit érzek eziránt a fiú iránt, olyan erős és megmagyarázhatatlan, amivel még tényleg nem találkoztam! Lehet, hogy elsőre sokan azt mondják, hogy jézusom… mert ,,hamar” továbbléptem, de én már több hónapja lezártam magamban a múltat. Megléptem, amitől a megváltást reméltem és utána egyből egy ilyen ajándékkal örvendeztetett meg a sors! A SZERELEMMEL!” – olvasható Kulcsár Edina Instagram-oldalán annak tudatában, hogy néhány hete, egészen pontosan december 16-án még férjével együtt pózolt egy sajtóeseményen, ahová ráadásul meghívták új szerelmét is.

Így már érthető, hogy Csuti az új férfi bejelentés után miért kapkodta a levegőt.

Mérhetetlen harag van bennem. Azt hiszem a hogyan és a mikor az nagyon sok kérdésre ad egy másfajta magyarázatot. De elfogadom, ami történt. Őszintén szólva nagyon csalódott vagyok a történtek miatt. Sajnos Edina nem mindig volt velem őszinte

– bánkódott a vállalkozó a Borsnak néhány nappal ezelőtt.

Csuti itt még nem is sejtette, hogy kivel fotózkodik... Fotó: Ripost

Egy fotón a férj és az új szerelem

Nagyon úgy tűnik, hogy Csuti annyira meg lett vezetve a felesége által, hogy a történtek fényében, december 16-án, vagyis öt hete roppant kínos szituációba keveredett. Akkor tartották ugyanis Edina és Csuti közös projektjének, a Good people everywhere nevű alkalmazásnak a grandiózus bemutatóját Budapest belvárosában (megsúgjuk, az alkalmazás neve magyarra fordítva ennyit tesz: jó emberek mindenütt). Hogyhogy nem, ezen az eseményen megjelent G.w.M is, akit akkor már régóta gyengéd szálak fűztek Edinához, ám az egykori szépdégkirálynő nem tartott attól, hogy botrányba fullad kettejük találkozója, hiszen Csuti semmit sem sejtett. Edina tehát meghívta az új kedvest, aki mosolyogva pózolt a gyanútlan Csutival, aki akkor talán még valóban azon dolgozott, hogy megmentse a házasságát.