Kórházból jelentkezett be a hármas ikrekkel várandós Rúzsa Magdi: Így van most

Mint arról korábban lapunk is beszámolt, márciusra várja gyermekeit Rúzsa Magdi, aki megfigyelés céljából már az ünnepeket is kórházban töltötte. Az énekesnő és párja izgatottan várja, hogy megérkezzen hozzájuk Lujza, Keve és Zalán, ezért számukra a karácsonyi időszak most egy újfajta várakozásról szólt.

A gyönyörű énekesnő továbbra is kórházban van, a szilvesztert is ott töltötte. Friss Instagram-fotójából pedig kiderül, hogy boldogan tekint az új évre, nagyon várja a hármas ikreket.