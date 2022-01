Korda György eldöntötte: kicselezi a halált

Az ország nagy kedvence megható történetet osztott meg lapunkkal, amikor az általa átélt csodálatos élményekről mesélt. Évekkel ezelőtt autóbalesetet szenvedett, amikor egy fellépésről tartott hazafelé. Egy előtte lassan haladó kamiont szeretett volna megelőzni, a manőver azonban rosszul sült el.

- Beletapostam a gázba és felgyorsultam 100km/órára. Nem láttam, hogy az út enyhén kanyarodik és hirtelen egy másik autó száguldott egyenesen felém. Balra rántottam a kormányt, hogy elkerüljem a frontális ütközést és egy másfél méteres árkot átugratva egy napraforgótáblában kötöttem ki. Jobbra is ránthattam volna a kormányt, de akkor rosszabbul jártunk volna, valaki megfogta a karomat. Isteni csoda volt, hogy sérülés nélkül megúsztuk. Azon a szakaszon egyetlen fa sem volt, ráadásul a szembejövő jármű mögött egy mentőautó haladt. A benne ülők azonnal a segítségünkre siettek és elmondták nekem, hogy egy ilyen balesetet százból százan nem élnek túl - mesélte.

Elárulta, ki az őrangyala

Az énekes azt is tudja, hogy kinek köszönheti az életét.

- Sok évvel ezelőtt a Lukácsi fürdőben ültem a gőzben és odajött hozzám egy kedves hölgy. Megkérdezte tőlem, hogy tudok-e angolul, mert egy férfi útbaigazítást kér. Igennel feleltem és segítettem, majd beszélgetésbe elegyedtünk a hölggyel, akiről kiderült, hogy a Világ Spiritiszta Szövetségének az elnöke és elhívtam egy kávéra a szállodába. Mialatt beszélgettünk, elmondta, hogy van egy védőangyalom, aki egy alacsony hölgyről van szó, aki nem a közeli rokonom. A szüleim nyolcéves koromban elváltak, édesapám és a két húga neveltek fel engem. Apukám fiatalabbik húga egy 160centiméteres nő volt, aki úgy imádott engem, hogy felnőtt koromban is kezet csókolt nekem. A legközelebbi ismerőseim sem tudhatták, hogy ő milyen fontos szerepet töltött be az életemben - mesélte izgatottan, s hozzátette, a halálának körülményeiről is kapott információkat.

- Nem mondta meg, hogy meddig élek, de azt igen, hogy nem Magyarországon fogom befejezni az életemet. Akkor eldöntöttem, hogy nem fogok külföldre utazni, kicselezem! - tette hozzá nevetve Korda György.