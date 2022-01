Gáspár Zsolti a tervezett lagziról: Ilyen esküvő még a világon nem volt

Gáspár Zsoltiék esküvője körül lassan olyan fordulatos történetfolyam kerekedik, hogy azt bármelyik mexikói vagy török szappanopera-író megirigyelhetné.

Az egész kezdődött azzal, hogy Zsolti tavaly nyáron bejelentette: bátyjához, Győzikéhez hasonlatosan ő is megerősíti a hitvesének tett esküjét. Aztán alig egy héttel később kiderült: valójában nem is eskü megerősítés lesz, hanem tényleges esküvő, ugyanis bár folyamatosan feleségeként hivatkozik kedvesére a Farm VIP gazdája, de valójában hosszú évekkel ezelőtt elváltak. Újabb hetek teltek el, és újabb – az esküvő szempontjából nem túl kecsegtető – hír érkezett: el kell halasztani az augusztus legvégére tervezett ceremóniát pár hónappal, mivel pár ruha és szükséges dolog nem érkezett meg időben. Novemberben pedig nem csak lefújták a lagzit, felesége el is zavarta otthonról Zsoltit.

A mozgalmas időszak után most úgy tűnik, mégis lesz esküvő, méghozzá nem is akármilyen. Minderről a Farm VIP gazdája a Mokkában mesélt.

Istenes László már a felvezetésben leszögezte: Zsolti szerint ilyen esküvő még a világon nem volt, mint amilyen az övék lesz.

– Négy tehenet vágunk le, rengeteg disznót és bárányt vágunk le, különleges kaják lesznek és olyan egyéb különlegességek, hogy sátorban fognak aludni a vendégek – magyarázta Zsolti, aki azt is elárulta: Kasza Tibit szeretné elhívni vőfélynek, a vendégek száma pedig 600 körül lesz.