Elsimult a viszály, befogadta Dobos Attila szerelmét a család

Az esküvői öltöny kikészítve, a menyasszonyi ruha a szekrényben várja, hogy belebújjon a gazdája. A nagy nap azonban már sosem jön el. Dobos Attila zeneszerző 80 éves korában, január negyedikén elhunyt. Attila és Erzsó három éve alkottak egy párt, azt tervezték, hogy Dobos nyolcvanadik születésnapján össze is házasodnak. A sors nem adta meg nekik, hogy hivatalosan is egy pár legyenek....

Erzsó vigasztalhatatlan, amióta a szerelme elment. A gyászában szerencsére nincs egyedül, hiszen Dobos Attila gyermekei úgy szeretik őt, mintha mindig is családtag lett volna.

– Mindenki elfogadott a családban, mindenki szeretett – mondta a Bors megkeresésére Hatvaniné Erzsó, Dobos Attila szerelme – A gyerekek mindent elkövettek annak érdekében, hogy az édesapjuknak a lehető legjobb élete legyen, jól bántak és bánnak velem. Összetartunk, összetartottunk. Angéla, Andrea és én...

Azért is szívmelengető ez az egyetértés, mert a közelmúltban némi ellentétről röppentek fel a hírek. Erzsó, aki a színpadon is partnere volt Dobos Attilának, szívesen énekelt volna élőben a végső búcsú alkalmából, a zenész lányai viszont jobban örültek volna, ha CD-ről hallják édesapjuk slágereit. Ez az ellentét azonban már a múlté, Erzsó most arról számolt be a Borsnak, hogy a temetést is együtt szervezik. A búcsúztató időpontja szerdán délelőtt derült ki, ezek szerint Dobos Attilát a Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra, január 25-én 12:45-kor. A hagyományos temetés nyilvános, a járványra való tekintettel kültéren lesz megtartva.

– Életem legszebb ajándékát kaptam azzal, hogy szerettem Attilát és ő szeretett engem – magyarázta megtörten Erzsó. – A lelkemnek pedig megnyugvást ad, hogy a családja befogadott, és itt lesznek velem ezentúl örökre.